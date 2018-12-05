İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Murat SOLAK-Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

İstanbul güne yağmurla başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle TEM'de ve D-100 Karayolu'nda trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'un birçok anayolunda da uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 08.30'da yoğunluk yüzde 65'e ulaştı.

Yağmur nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah işlerine giden vatandaşlarda saçak altlarında ve duraklarda yağmurdan korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Yağmur ile birlikte rüzgar da etkili olurken şemsiyesi ters dönen bir vatandaş kameralara yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-Avrupa Yakası

-Yollardan görüntüler

-Trafikten detaylar

-Uzun araç kuyrukları

-Cevizlibağ'dan görüntüler

-Otobüslere binen vatandaşlar

-Saçak altlarında ve duraklarda bekleyenler

-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Şemsiyeli insanlardan görüntü

-Yağmurda koşturanlar

-Vatandaşın rüzgar nedeniyle şemsiyesinin ters dönmesi

-Şemsiye satıcısından görüntü

-Genel ve detaylar

-Anadolu Yakası

-Yollardan görüntüler

-Trafikten detaylar

-Uzun araç kuyrukları

