İSTANBUL'DA YAĞMUR  VE DOLU (4)

*Taksim Meydanı'nda yağmurun tadını çıkaranlar oldu.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - Zeki GÜNAL-Murat SOLAK/ İSTANBUL,

İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.

Kentte saat 14.45 civarında hava bir anda karardı. Ara ara gök gürültüsü duyulurken bir süre sonra sağanak yağmur başladı. Yağmur zaman zaman yerini doluya bıraktı.

YAĞMUR ALTINDA TAKLALAR

Taksim Meydanı bir anda boş kaldı.Yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı. Cumhuriyet Anıtı önünde yağmura yakalanan çocuklu bir çift, arabadaki bebeklerine şemsiye tutarak, korumaya çalıştı.Bazıları yağmurdan korunmak için tramvay durağına sığındı. Öte yandan yağmurun tadını çıkaranlar da oldu. İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na gelen bir kişi yağmur altında takla atarak, durağa girdi. Üsküdar'da çakan şimşekler kameraya yansıdı. Levent'te yollarda su birintisi oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Görüntü Dökümü

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-Çağlayan ve Mecidiyeköy üzerini kaplayan kara bulutlar

-Adliyenin bulunduğu bölge

-D-100 karayolunda trafik

-Levent'te yağmur ve dolu

-Taksim'de yağmur

-Kaçanlar

-Üsküdar'da şimşek

-Yağıştan detaylar

-Ayvansaray'da yağmur

-Metrobüse gidenler

-Genel ve detaylar

