İstanbul'da yağmur hayatı gelç etti

İstanbul'da şiddetli sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti. Sağanak sonrası pek çok noktayı su bastı, trafik felç oldu, vatandaşlar yollarda kaldı. Yağış nedeniyle hava ve deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bazı noktalarda diz boyu su birikintisi oluştu. Cep telefonlarının zaman zaman çekmediği, bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandığı görüldü. Avrasya Tüneli geçici olarak kapatıldı. Deniz hatlarındaki bazı vapurlar yağış sırasında denizin ortasında bekledi, yolculara can yelekleri dağıtıldı. Dolu yağışının ise pek çok evin ve otomobilin camlarını kırdığı görüldü. Haydarpaşa Limanı'nda vinç devrildi, yangın çıktı, Kağıthane'de bir depoya yıldırım isabet etti, Şişli'de ise mezarlık duvarı yıkıldı, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da sağanak yağış trafiği olumsuz yönde etkiled

Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan önce dolu ardından sağanak yağmur trafiği olumsuz yönde etkiledi. 15 Temmuz şehitler köprüsüne doğru kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Aksi istikimatte durum farklı değildi. Öte yandan yıldırım düşmesi sonucu Kağıthane'de bir depoda başlayan yangından çıkan dumanlar Çağlayan'dan dahi görünüyordu. Araç kuyruklarının saatler sonra erimesi bekleniyor.

Aksaray'da yolcular araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi

İSTANBUL (DHA) - Aksaray'daki geçit şiddetli yağış sonrası sular altında kaldı. Su birikintisine saplanıp hareketsiz kalan araçlar içindekiler için can simidi oldu. Her dakika yükseldiğe geçitte yolcular araçların üzerine çıkarak bu durumdan kurtulmayı bekledi.

Kurtuluş'ta duvar çökmesinden hemen sonrası kamerada

Murat DELİKLİTAŞ - Can EROK / İSTANBUL (DHA) - Afet benzeri yağışın sürdüğü sırada Kurtuluş'taki Ermeni mezarlığının duvarı çöktü. Çöken parçaların altında kalanlar oldu. Çökmenin hemen sonrası bir ametör kameraya yansıdı.

Sel sularından yüzerek kurtuldu

İncirli Köprüsü'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan selden bir vatandaş yüzerek kurtuldu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentin bir çok noktasında sel baskınları meydana geldi. Selde mahsur kalan vatandaşların çeşitli yöntemlerle kurtulmaya çalıştığı görüldü. İncirli Köprüsü'nde ise bir vatandaş sel sularından yüzerek kurtuldu.

Yıldırım düşmesi sonrası yangın çıktı

İhsan YALÇIN / İSTANBUL (DHA) - EYÜP'te görgü tanıklarının ifadesine göre yıldırım düşmesi sonrası çıkan yangın sürüyor. Palet deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın ilk görünüleri ametör kamerya yansıdı.

Kağıthane'de yıldırım düşen fabrika alev aldı

Kağıthane'de üzerine yıldırım düşen bir mozaik fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı kaplarken yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kağıthane Tüneli çıkışı Eyüp Sultan Caddesinde bulunan bir mozaik fabrikasına yıldırım düştü. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu fabrikada yangın çıktı. Yangın, içinde çok miktarda kimyasal madde olduğu öğrenilen fabrikayı kısa sürede sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

İstanbul'a inemeyen uçaklar, Bursa'ya yönlendirildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, Bursa Yenişehir Havaalanı'na yönlendirildi.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, Bursa Yenişehir Havaalanı'na yönlendirildi.

Bu arada şiddetli yağış Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve gittikçe şiddetini artıran rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokakta yürümekte zorlanan vatandaşlar, adeta rüzgarla mücadele etti. Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerindeki asırlık çınarın dalları kırılınca, cadde trafiğe kapandı.

Fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

İstanbul’da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Şiddetli yağışın ardından yolları su basınca araçlar mahsur kaldı.

Etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentin bir çok noktasında su baskınları meydana geldi. Özellikle yolları sel basmasının ardından sürücüler zor anlar yaşadığı. Merter'de araçların sel sularına gömüldüğü görüldü. Vatandaşlar selde mahsur kalan araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi.

Selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı

Aksaray'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından yolları su bastı. Araçlar sel sularına gömülürken vatandaşlar da yolda mahsur kaldı. Sel suları içinde mahsur kalan vatandaşlar çeşitli yollarla kurtulmaya çalışırken bazı vatandaşların da otobüsün üzerine çıktığı görüldü.

Merter'de oluşan su birikintisinde çocuklar yüzdü

İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle Merter'de D-100 Karayolu yanyolu göle döndü. Araçlar yolu kaplayan sudan güçlükle geçirilirken çocukların oluşan su birikintisinde yüzdükleri görüldü.

Yağmurla sürüklenen çöp tenekeleri araçlara çarptı

İstanbul’da şiddetli yağışla sürüklenene çöp tenekeleri araçlara çarptı. İstanbul’da şiddetli yağışın ardından yollarda oluşan su birikintileri yollardaki çöp tenekelerini sürükledi. Suların sürüklediği çöp tenekeleri seyir halindeki araçlara çarptı. Çöp tenekelerinin sürüklenme anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde ilerleyen çöp tenekelerinin bir araca çarptığı görülüyor.

Etiler’de dolunun şiddeti kameralara yansıdı



Öte yandan İstanbul’da etkili olan dolunun şiddeti Etiler’de bir amatör kameraya yansıdı. Bir havuzun üzerine yağan şiddetli dolunun havuzdaki suyu yaklaşık bir metre yukarıya sıçrattığı görülüyor. Kısa sürede yağan dolunun havuzun kenarlarını da kısa sürede beyaza bürüdüğü kameralara yansıyor.

Kurtuluş'ta Latin Katolik Kabristanı'nın duvarı çöktü, 3 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ - Erhan TEKTEN / İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da, akşam saatlerinde başlayan şiddetli dolu ve yağmur, birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Şişli'deki, Latin Katolik Kabristanı'nın duvarı yıkıldı. Bir taksi şoförü ile yağmurdan kaçmak için kulübe kenarına sığınan biri kadın 2 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı.



Olay, saat 18.30 sıralarında Pangaltı Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu ve ardından gelen yağmur, Latin Katolik Kabristanı'nın duvarının yıkılmasına neden oldu. Duvarın 10 metre eninde, 5 metre yüksekliğindeki kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada cadde üzerindeki bir taksi, kısmi olarak toprak altında kaldı.

THY'nin 13 uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yapamadı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan Türk Hava Yolları'na ait 13 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken ve kalkış yapmak isteyen uçaklar beklemek zorunda kaldı. Yağışın etkili olduğu dakikalarda Atatürk havalimanına inemeyen Türk Hava Yolları(THY)'nın 13 uçağı da başka meydanlara yönlendirildi.

RÜZGAR KONTEYNIRI FIRLATTI, THY UÇAĞINA ÇARPTI.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda savrulan bir konteyner o sırada taksi yapan Türk Hava Yolları'nın TK-1063 sefer sayılı İstanbul- Lublijana uçağına çarptı. Uçak bakım için hangara çekildi.

Eyüp'te yıldırım düşmesi sonrası yangın çıktı



Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA) -EYÜP'te akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu bir işyerine ait depoda yangın çıktı. Alevler tüm depoyu sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3.5 saatte kontrol altına aldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir depoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan depoya müdahale etmeye başladı. Bu sırada yangının büyük olması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine takviye istedi. Çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3.5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında elinden hafif bir şekilde yaralanan bir itfaiye erine sağlık görevlileri olay yerinde bulunan ambulansta müdahale etti. Eline pansuman yapılan itfaiye eri söndürme çalışmalarına devam etti. İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

D-100 yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı

Uğur Ayazsın / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yaşanan fırtınada yağan yağmur nedeniyle D-100 Üsküdar istikameti Uzuncayır Mevkii'nde trafik durdu.

Sular nedeniyle kapanan yol belediyeye bağlı iş makineleri tarafından yaklaşık 1 saatte açıldı. Bazı araçlar su nedeniyle yolda kaldı. Trafik saat 20.30 itibariyle normale döndü.

İBB'den şiddetli yağış açıklaması

Ezgi ÇAPA / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Buyuksehir Belediyesi siddetli yagis hakkinda aciklama yapti. Aciklama soyle: "İstanbul'u Akşam Saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına ile birlikte başlayan yağışlar İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlardan başta E5 avrupa yakası otoyolu başta olmak üzere hemen hemen tüm bağlantı yolları ve caddeler trafikten durma noktasına geldi. Yağış il genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili oldu.Meteoroloji istasyonlarından kaydedilen yağış miktarları şöyle:

Aksaray : 16 - KG/M2

AKOM : 23 - KG/M2

Çavuşbaşı : 30- KG/M2

Yenibosna : 25 - KG/M2

Merter : 30- KG/M2

Bostancı : 15 - KG/M2

Yağışla birlikte lodos yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgâr (Aksaray-80km/s) hava sıcaklıklarının da 10°C derecelerde azalmasına ve mevsim normalleri altına gerilemesine neden oldu.

Şiddetli yağış esnasında dakikada ortalama 25 şimşek ve yıldırım hadisesi ile yağış boyunca toplam 372 adet şimşek ve yıldırım hadisesi gözlendi. Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 2 adet yangın olayı meydana geldi. Kağıthanede Odun Deposunda çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yine Haydarpaşa garının kulesine vinç devrilmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan bir vatandaş vincin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Şişli İlçesi Pangaltı semtinde bulunan Ermeni mezarlığının duvarı çökmesi sonucunda 2 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.

İBB Ekipleri su baskınları ile 6 bin 388 personel bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile mücadele ediyor.

153-Beyaz Masa ve 110 İtfaiye ye komuta merkezlerine yağışın ilk 5 dakikası içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana gelmedi. Tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Atatürk Havalimanında inmesi gereken 16 uçak başka meydanlara yönlendirildi.

Şiddetli yağışlar o kadar etkiliydi ki 18 Temmuzda meydana gelen su baskınında ki yağış 45 dakkika süresinde yaklaşık 50-60 kg yağış bırakmıştır. Bugün yağan yağış 20 dakikada fırtına ve dolu ile birlikte 30-40 kg arasında yağış kaydedildi."

Taksim'de alt geçidi su bastı



Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet alt geçidini şiddetli dolu ve yağmur yağışı nedeniyle su bastı. Araçlar mahsur kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı.