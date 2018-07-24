İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, () İSTANBUL'da dün geceden beri aralıklarla süren şiddetli yağmur bugün de etkili oluyor. Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli'de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi. Özellikle altgeçitler su altında kaldı. Okmeydanı'nda bir alt geçiti su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Şiddetli yağmurdan görüntüler

-Harbiye'de göle dönen caddeler

-Araçların su biriken caddelerden geçişi

-Bazı sürücülerin geri dönmesi

-Okmeydanı'nda göle dönen altgeçit

-Genel ve detaylar

