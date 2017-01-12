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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-SOner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde...

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-SOner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde yağmura bıraktı. Yağmur nedeniyle yerlerdeki kar yığınları da erimeye yüz tuttu. Beyoğlu'nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar tramvay durağında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmur yağışı

-Taksim Meydanı

-Şemsiye satıcısı

-Şemsiyeli ve şemsiyesiz vatandaşlar

-Karların erimesi

-Su birikintileri

-D-100 Karayolu Cevizlibağdan görüntü

-Yağmurda yürüyen insanlar

-Metrobüsten görüntü

-Galata Köprüsü'nden görüntü

-Vatan Caddesi'nden görüntü

-Genel ve detaylar

 

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