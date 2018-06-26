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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Ersan SAN / İSTANBUL Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağmur uyarılarında bulunmuştu. Akşama doğru İstanbul'un çeşitli noktalarında sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar...

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Ersan SAN / İSTANBUL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağmur uyarılarında bulunmuştu. Akşama doğru İstanbul'un çeşitli noktalarında sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar saçakların altında bekleyerek, bazıları ise ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurdan etkilenmemek için başı üstüne sandık tutan bir kişi ise ilginç görüntü oluşturdu.

Görüntü Dökümü:
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-Yağmurdan korunmak için saçakların altında bekleyenler
-Ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutanlar
-Başı üstüne sandık tutun kişi
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