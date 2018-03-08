İSTANBUL'DA YAĞMUR (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN- Özgür Deniz KAYA- İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu sabah İstanbul'da yağmur başladı. Anadolu yakasında aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Ataşehir, Bağcılar ve Cevizlibağ'da bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle bazıları da kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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BAĞCILAR

-Yağmurdan görüntü

-Trafikten görüntü

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

ATAŞEHİR

-Gök gürültülü sağnak yağmur

-Yağmurda koşanlardan görüntü

-Saklanmaya çalışanlardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Çocuklarıyla yağmura yakalan ailelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

FATİH

-Cevizlibağ metrobüs ve tramvay istasyonlarından genel ve detay



