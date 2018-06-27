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İSTANBUL'DA YAĞMUR (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Gülseli KENARLI - Cengiz ÇOBAN- Hakan KAYA - Alper KORKMAZ- Güven USTA - İstanbul İstanbul'da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor. Yağmura hazırlıksız...

İSTANBUL'DA YAĞMUR (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Gülseli KENARLI - Cengiz ÇOBAN- Hakan KAYA - Alper KORKMAZ- Güven USTA - İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.  Yağmur trafik yoğunluğuna da neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağmurun aralıklarla saat 12.00'a kadar devam edeceği, saat 18.00'da  tekrar başlayarak gece saatlerine kadar süreceğini belirtti.

Görüntü Dökümü;:
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TAKSİM MEYDANI
-Yağmurdan görüntüler
-Meydanda yürüyenler
-Şemsiye ile yürüyenler
-Detaylar

BOĞAZ/ BEŞİKTAŞ
- Boğazdan görüntüler
- Köprüden görüntüler
- Beşiktaş'ta motordan inenlerin görüntüsü
- Şemsiye kulananların görüntüsü
-Yağmurdan görüntüler
- Trafikten görüntüler

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