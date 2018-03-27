 İSTANBUL'DA YAĞMUR-2

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı. Yol kenarlarında su birikintileri oluştu.
Görüntü Dökümü:
-Sağanak yağmur
-Trafikten görüntü
-Duraklara sığınanlar
-Şemsiye ile yürüyenler
-Su birikintileri
-Detaylar
27.03.2018 - 16.58 Haber Kodu : 180327163
27.03.2018 - 17.03 Haber Kodu : 180327165
27.03.2018 - 17.04 Haber Kodu : 180327166
27.03.2018 - 17.06 Haber Kodu : 180327168
27.03.2018 - 17.07 Haber Kodu : 180327169