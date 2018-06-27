İSTANBUL'DA YAĞMUR (1)

İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.
Görüntü Dökümü;:
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-Yağmurdan görüntüler
İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.
27 Haziran 2018 Çarşamba 08:42
İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.
Görüntü Dökümü;:
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-Yağmurdan görüntüler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:05
|05:27
|13:18
|17:19
|20:48
|22:49