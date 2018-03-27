İSTANBUL'DA YAĞMUR-1

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
-Sağanak yağmur
-Trafikten görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Görüntü Dökümü: -Sağanak yağmur -Trafikten görüntü -Detaylar
27 Mart 2018 Salı 17:00
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
-Sağanak yağmur
-Trafikten görüntü
-Detaylar
|İmsak
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