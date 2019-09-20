İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAVA BERABERİNDE KAZALARI GETİRDİ
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Sevda SARIKAYA/İSTANBUL,() İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Tekstilkent yan yolda sebze yüklü bir kamyonetin sürücüsü...
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Sevda SARIKAYA/İSTANBUL,()
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Tekstilkent yan yolda sebze yüklü bir kamyonetin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından kamyonet yola devrildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında da kaza noktasına yaklaşık 100 metre gerisinde bir kaza daha meydana geldi. Bir yolcu otobüsüyle taksinin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Bir başka kazada Esenyurt Bahşeşehir yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Meydana gelen kazalar trafikte yoğunluğuna neden olurken, kaza yapan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Devrilen sebze yüklü kamyonetten görüntü
-Ekiplerden ve trafikten görüntü
-Kaza yapan otobüs ve taksi
-Devrilen kamyonun cep telefonu görüntüsü
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