İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERAYONU

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ -Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda Kartal Karlıtepe Mahallesi Ak Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katına baskın yaptı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı bir diğer adres ise Kartal Esentepe Mahallesi Toros Caddesi'ndeydi. Polis ekipleri adreslerde arama yaptı .

Görüntü Dökümü

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-Araçların konvoy halinde ilerlemesi

-Özel harekat polisleri binaya girmesi

-Binadan görüntü

-Özel harekat polisleri binadan çıkması

-Özel harekat polisi çervede güvenlik önemi

-Genel ve Detaylar