Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli ve Kağıthane'de önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Çok sayıda sivil polisin katıldığı...

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli ve Kağıthane'de önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Çok sayıda sivil polisin katıldığı operasyona özel harekat polisleri, Narkotik polisleri ve çevik kuvvet polisleri de destek verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Uyuşturucu ile Mücadele polisleri, Özel Harekat polislerinin desteğiyle Şişli'de Kuştepe Mahallesi'nde önceden belirlenen evlere girerek uyuşturucu araması yaptı. Polis mahalle giriş çıkışlarında güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri baskın yaptığı bir diğeri adres ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın bodrum katında arama yaptı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

----------------

-Araçların Konvoy halinde ilerlemesi

-Polis ekipleri kağıthane 6 katlı binaya girmesi

-Kustepede arac altlari aramalar

-Narkotim motosiklet polisleri mahalle gezmesi

-Özel Harekat Polisleri evlere girmesi

-Gözaltına alınan kişiler

-Uyusturucu maddeler ve paralar

-Özel Harekat Polisi güvenlik önemi

-Genel ve Detaylar

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.