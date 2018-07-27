İSTANBUL'DA "TERÖR" OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL

Küçükçekmece'de düzenlenen terör operasyonunda bazı kişiler gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Küçükçekmece'de bir adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlarla gelerek sokakta önlem aldı. Özel harekat polislerinin desteğiyle girilen evde TEM polisleri evde arama başlatırken özel harekat polisleri de sokak başlarında önlem aldı. Aramaların ardından dairede bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan adres

- Zırhlı polis araçlarından görüntü

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar

