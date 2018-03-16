Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına...

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Birçok ilçede yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
 
21 Mart Nevruz Bayram'ı öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Saat 01:00 sıralarında eş zamanlı olarak İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 
 
AÇILMAYAN KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI
Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu ilçelerde daha önceden belirlenen isimlere yönelik yapılan operasyonda, polis memurlarının seslenmesine rağmen açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. 
 
Görüntü dökümü:
--------------
-Operasyona giden polis araçları
-Polisin eve girişi
-Zırhlı araçtan görüntü
-Sağlık kontrolüne getirilişleri
-Koç başı ile kapının kırılması
-Sağlık kontrolünden çıkış
-Genel ve Detay görüntüler
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314