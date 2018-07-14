Çağatay KENARLI - İSTANBUL
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasadışı gösteri yapacağı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da yasadışı gösteri ve eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelileri belirleyerek operasyon yaptı. 3 ilçede düzenleen operasyonda 18 yaşından küçük bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI
Çağatay KENARLI - İSTANBUL İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasadışı gösteri yapacağı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...
14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.