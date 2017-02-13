İstanbul'da terör operasyonu 70 gözaltı

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı ve molotofkokteyli eylem gerçekleştireceği yönünde gelen istihbaratlar üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada İstanbul'da 104 şüpheliyi belirledi.



70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde geniş çaplı operasyon düzenleyen TEM Özel Tim ekipleri 70 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ve örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



34 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Gözaltına alınan 70 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TEM ekipleri 34 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



ADANA'DA PKK/KCK OPERASYONU: 26 GÖZALTI



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına aldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 16 Şubat 1999 tarihinde yakalanışının 18'inci yıldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde örgütün üniversite yapılanması, siyasi kanadı ve mahallesi komisyonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekiplerince 30 adrese eş zamanlı düzenenlenen operasyona diğer şubeler de destek verdi. Özel Harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapıları kırarak girdiği operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı



Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için savcılık kararıyla bu sabah operasyon başlattı.



Kent merkezi ile ilçelerde 8 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 4 şüpheliye ulaşılamazken, gözaltına alınan 4 şüphelinin evinde ruhsatsız bir tabanca ile örgütsel dokümanlar bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından 4 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Van'da 11 kişi gözaltına alındı



Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah Van’ın merkez İpekyolu ile Tuşba İlçesi'ndeki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltna alınan 11 kişi Van Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.