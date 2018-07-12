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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 6 GÖZALTI 

  Çağatay KENARLI, İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde lüks bir aracı kundaklanması ile ilgili düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle...

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 6 GÖZALTI 


 
Çağatay KENARLI, İstanbul
Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde lüks bir aracı kundaklanması ile ilgili düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 6 Temmuz'da Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde parka halinde bulunan lüks bir otomobilin kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda lüks otomobile yanıcı madde dökerek kundaklayan kişilerin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan kişiler olduğunu belirleyerek operasyon kararı aldı. TEM ekipleri dün gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul'un çeşitli ilçelerde bulunan adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 51 fişek ile çok sayıda dijital örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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