İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 6 GÖZALTI 





Çağatay KENARLI, İstanbul

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde lüks bir aracı kundaklanması ile ilgili düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 6 Temmuz'da Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde parka halinde bulunan lüks bir otomobilin kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda lüks otomobile yanıcı madde dökerek kundaklayan kişilerin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan kişiler olduğunu belirleyerek operasyon kararı aldı. TEM ekipleri dün gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul'un çeşitli ilçelerde bulunan adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 51 fişek ile çok sayıda dijital örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.