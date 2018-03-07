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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 6 GÖZALTI

  Haber: İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.  Emniyet'ten yapılan açıklamada...

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 6 GÖZALTI

 

Haber: İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 
Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösteren şahıslar ile irtibatı bulunan ve örgü adına ilimizde faaliyet gösteren 6 şahsın yakalanmasına yönelik ilimiz Beyoğlu, Esenler, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 07.03.2018 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirilmiştir"

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