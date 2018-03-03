İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Haber: İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman aktarımı yaptıkları iddia edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında PKK-KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunan 8 kişinin yakalanmasına yönelik 03.03.2018 günü ilimiz Esenyurt, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirilmiştir"

5 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

