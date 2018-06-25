İSTANBUL'DA SOKAKLARDA SEÇİM KUTLAMALARI-3

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL
Seçim sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı.
Görüntü Dökümü:
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-Sokaktaki kutlamalardan görüntüler
(MALTEPE)
-Araç konvoyları
-Araçları sallayanlar
-Slogan atanlar
-Genel ve detaylar
(ÜSKÜDAR)
-Sahilde kutlamayapanlar
-Genel ve detaylar
(TAKSİM)
-Meydanda sonucu kutlayanlar
-Genel ve detaylar