İSTANBUL'DA SİS SABAHA KARŞI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Haber- Kamera : Ozan URAL-Ramazan EĞRİ -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren sis sabaha karşı etkisini iyice arttırdı. Görüş mesafesi bazı yerlerde oldukça düştüğü görüldü. Trafikte ilerleyen araçlar sis lambalarını ve dörtlülerini kullanarak ilerledi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yollardaki ışıklı panolarda sis yazısıyla sürücüleri uyardı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde adeta görünmez hale geldi.
Görüntü dökümü:
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-Yollardaki sis görüntüsü
-Araçlar
-Sis uyarısı
-Köprü
-Genel ve detaylar