 - İSTANBUL'DA SİS   

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

İstanbul'da gece yarısından sonra başlayan sis sabah saatlerine kadar etkili oldu.

Sis, yüksek kesimlerde ve Boğaz çevresiinde etkisini gösterirken TEM ve D-100'de sis altında kaldı. Yolda görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş ilerledi. Öte yandan sabah saatlerinde Eminönü'ne ve Galata Köprüsü'ne balık tutmaya gelenler ise sisin keyfini çıkardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Rumeli Hisarında etkili olan sis

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Cadde ve Sokaklarda etkili olan sis

-Genel ve detaylar

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-Galata Köprüsü'nden görüntü

-Balık tutan vatandaşlardan görüntü

-15 Temmuz köprüsünden görüntü

-Sarayburnu sahilden görüntü

-Tem otoyolundan görüntü

-Genel ve detaylar