İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()
İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.
Görüntü dökümü:
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- Sis
- Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, () İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Görüntü dökümü: ---------- - Sis -...
23 Haziran 2019 Pazar 05:49
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()
İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.
Görüntü dökümü:
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- Sis
- Genel ve detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
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|Yatsı
|03:24
|05:25
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