İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI - 1

İstanbul'da sis etkili olmaya başladı
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL
Görüntü Dökümü:
-Boğazdan görüntü
-Sis
-Köprüden görüntü
-Kız Kulesi
-Detaylar
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İstanbul'da sis etkili olmaya başladı Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL Görüntü Dökümü: -Boğazdan görüntü -Sis -Köprüden görüntü -Kız Kulesi -Detaylar
09 Ocak 2018 Salı 10:17
İstanbul'da sis etkili olmaya başladı
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL
Görüntü Dökümü:
-Boğazdan görüntü
-Sis
-Köprüden görüntü
-Kız Kulesi
-Detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:51
|08:22
|13:17
|15:39
|18:00
|19:26