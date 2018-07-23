Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...

İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL Sağanak ve dolu yağışı İstanbul'un bazı ilçelerini etkisi altına alırken, Taksim semalarında şimşekler geceyi aydınlattı. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un özellikle Kuzey ilçelerinde sağanak...

İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL
Sağanak ve dolu yağışı İstanbul'un bazı ilçelerini etkisi altına alırken, Taksim semalarında şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un özellikle Kuzey ilçelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezine doğru bulutlar yoğunlaşırken, Taksim üzerinde şimşekler görüldü. Art arda çakan şimşekler meydan üzerinde ilginç görüntüler oluştururken, meydandakilerin ilgisini çekti. Yeni yapılan Taksim Camisi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı üzerinde çakan şimşekler kamerası tarafından kaydedildi. Taksim civarında yağış görülmedi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Taksim Camisi üzerinde çakan şimşekler
-Cumhuriyet Anıtı üzerinde çakan şimşekler
-Meydanda yürüyenlerden detay
-Cumhuriyet Anıtı'na çıkan çocuklar
-Genel ve detaylar


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328