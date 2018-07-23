İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL

Sağanak ve dolu yağışı İstanbul'un bazı ilçelerini etkisi altına alırken, Taksim semalarında şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un özellikle Kuzey ilçelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezine doğru bulutlar yoğunlaşırken, Taksim üzerinde şimşekler görüldü. Art arda çakan şimşekler meydan üzerinde ilginç görüntüler oluştururken, meydandakilerin ilgisini çekti. Yeni yapılan Taksim Camisi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı üzerinde çakan şimşekler kamerası tarafından kaydedildi. Taksim civarında yağış görülmedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Taksim Camisi üzerinde çakan şimşekler

-Cumhuriyet Anıtı üzerinde çakan şimşekler

-Meydanda yürüyenlerden detay

-Cumhuriyet Anıtı'na çıkan çocuklar

-Genel ve detaylar



