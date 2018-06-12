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 İSTANBUL'DA SAHTE CİNSEL İÇERİKLİ HAP HAMMADDESİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul'da yapılan operasyonda sahte cinsel içerikli hap üretiminde kullanıldığı belitilen ham madde geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri...

 İSTANBUL'DA SAHTE CİNSEL İÇERİKLİ HAP HAMMADDESİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul'da yapılan operasyonda sahte cinsel içerikli hap üretiminde kullanıldığı belitilen ham madde geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri sahte ilaç üretilmesi ve satılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri bir şüphelinin yasadışı yollardan getirdiği ilaç hammaddeleriyle Üsküdar Kısıklı Mahallesi Ayabegüm Sokak'ta bulunan bir adreste cinsel içerikli ilaç ürettip sattığını belirledi.  Bunun üzerine polis ekipleri dün yaptığı operasyonda 331 kutu cinsel içerikli hap ve jel, 202 kilo cinsel içerikli ilaç hammaddesi, 23 bin 690 adet ilaç kutusu, şişe kapağı, boş şişe, ilaç etiketi ve prospektüsü ile 3 elek, 3 ilaç hazırlama makinesi ele geçirildi. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin sahte ilaç satışından elde ettiği değerlendirilen 159 bin 150 lira parasına el konuldu. Emniyet yetkilileri 202 kilo hammaddeden üretimin tamamlanması halinde farklı markalar adına 10 milyon sahte cinsel içerikli hap piyasaya sürülebileceğini ileri sürdü. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak para cezası verilerek serbest bırakıldı.
 
Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen cinsel içerikli ilaç hammaddesi
-İlaç kutuları, şişeleri, kapakları
-İlaç prospektüsleri
-Makinalar ve teraziler
-Genel ve detaylar 
 
 
 


 

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