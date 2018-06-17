İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR -2

* Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu.

Haber: Ersan SAN-Özgür EREN-İstanbul

İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları açmak için çalışıyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Görüntü Dökümü:

TAKSİM

-Yağmurdan görüntü

-Islananlardan görüntü

-Duraklara sığınanlar

-Koşarak kaçanlar

TARLABAŞI BULVARI

-Sağanak yağış

-Su birikintileri

-SARAÇHANE

-Sağanak yağıştan görüntü

-Yol kenarındaki su birikintisi

-Geri tepen rögarlar

-Görevlilerin çalışması

-Detaylar

17.06.2018 - 12.35 Haber Kodu : 180617043

17.06.2018 - 12.42 Haber Kodu : 180617044

17.06.2018 - 12.46 Haber Kodu : 180617045