İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR (2)

- Bazı yollar su altında kaldı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. 3 gündür devam eden yağmur bugün de etkisini gösteriyor. Yine bir anda gökyüzünü kara bulutlar sardı. Yağmur kısa sürede yolda su birikintilerine neden oldu. Bazı yollar su altında kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise, "Bugün İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

------

-Taksim ve boğaz çevresinden görüntüler

-Yoldaki su birikintileri

-Yolda yürüyenler

-Trafikten görüntüler

-Bakırköy'de su basan yol

-Şile yolundaki su birikintisi