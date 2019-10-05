İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR - 1

İstanbul - Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı.

Gök gürültülü sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili olurken, gece çakan şimşeklerle etkili oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Silivri Selimpaşa bölgesinde yağış görütüsü