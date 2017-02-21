İSTANBUL'DA SABAHA KARŞI SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber -Kamera :Ozan URAL / İSTANBUL

İstanbul'da sabaha karşı saat 04.30 sıralarında sis etkili olmaya başladı. Oluşan sis nedeniyle D-100 Karayolu'nda düşen görüş mesafesinde araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi zaman zaman düşerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oluşan sis nedeniyle kısmen görünmez hale geldi. Gece geç saatlerde etkili olan sis ulaşımı olumsuz yönde etkilemezken, araç sürücüleri "sis var" şeklindeki elektronik uyarı levhaları ile uyarıldı. Sis, İstanbul'un her iki yakasında da etkisini göstermeye devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Sis görüntüsü

-D-100 sis

-Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-Genel ve detaylar