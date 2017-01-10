İstanbul'da sabah işi gidenlerin karlı yolda zor anları

İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerine kadar etkili olan kar yağışının ardından bu sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zorluklar yaşıyorlar. Yükselen kar kalınlığı kaldırımdan yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kayganlaşan ve karla kaplanan duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.