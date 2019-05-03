İSTANBUL'DA RAMAZAN AYI ÖNCESİ GIDA DENETİMİ

*İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz,

"Ramazan ayı başlamadan önceki 15 gün içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutulmuş olup, 2019 yılında yaptığımız resmi kontrol sayısı 70 bini aşmıştır. Sadece Ramazan ayı öncesi değil, Ramazan ayı boyunca da toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik verilecek."

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL

İstanbul'da Ramazan ayı öncesi 39 ilçede eş zamanlı gıda denetimi yapıldı. Marketten, kasaba, fırından şekerleme dükkanına kadar bir çok işletmeye giren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dükkanlarda gıda kontrolü yaptı. İşletmelerdeki eksiklikleri tespit eden ekipler, tutanak tuttu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde il genelinde gıda ürünleri üreten işletmelerde denetim yaptı. Üsküdar'daki denetimlere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Üsküdar'daki denetimlerde ekipler aralarında marketler, kasaplar, ve fırınların da olduğu gıda ürünü üreten çok sayıda işletmeye girdi. İşletmelerde inceleme yapan görevliler, gördükleri eksiklikleri tespit edip, tutanak tuttu.

"ÜRETİMİN TÜM AŞAMALARINI KONTROL EDİYORUZ"

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunmasının bakanlığın sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Önümüzdeki Ramazan ayında güvenilir gıdaların tüketime sunulması özel bir önem arz etmektedir. İlimizde gıda üreten, satan ve toplu tüketime sunan 113 binden fazla işletmenin resmi kontrolleri, İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda yetkilendirilmiş 39 İlçe Müdürlüğümüzde görevli, 754 gıda kontrol görevlisi tarafından yürütülüyor. Ramazan ayı öncesinde de ulusal düzeyde tüketime sunulmak amacıyla üretilen un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamullerin üretim yerlerinin resmi kontrollerinde, üretimde kullanılan hammaddelerden başlayarak, üretimin tüm aşamalarının ayrıntılı olarak kontrole tabi tutuyoruz. Bu kontrollerde, üretim aşaması ve özellikle depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrollerine de özel önem veriliyor" dedi.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Ramazan ayı öncesi kontrollerin yoğunlaştığını belirten Karaca, "Ramazan ayı başlamadan önceki 15 gün içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutulmuş olup, 2019 yılında yaptığımız resmi kontrol sayısı 70 bini aşmıştır. Sadece Ramazan ayı öncesi değil, Ramazan ayı boyunca da toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik verilecek. Bizim çalışmalarımızın yanında en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketici, işletmelerde gördükleri eksiklik ve ya da sıkıntıları Alo 174 gıda hattına bildirdiklerinde gerekli işlemleri yapıp 15 gün içerisinde gere dönüş yapıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da 39 ilçede sabah saatlerinde başlayan eş zamanlı kontrollerin sonuçları gün içerisinde Tarım Orman İstanbul İl Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çıkışı

-İşyerleri girmeleri

-Denetleme yapmaları

-Tutanak tutmaları

-Ahmet Yavuz Karaca'nın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler