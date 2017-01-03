- İSTANBUL'DA POLİSTEN 'ŞOK' DENETİM

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İstanbul
Reina'daki terör saldırısını yapan şüphelinin bulunması için alarma geçen İstanbul polisi, çeşitli noktalarda şok denetimler yapıyor.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 13.00 sıralarında Uzunçayır'daki metrobüs durağı çıkışında denetim yaptı.
Metrobüsten inenler incelenip, kimlik kontrolleri yapılırken çantalar didik didik arandı.
Görüntü Dökümü
---------------------
-Denetimler
-Polisin arama yapması
-Kimlik kontrolü
-Çantaların aranması
-Polislerden görüntü
-Nöbet tutan polis
-Genel ve detay