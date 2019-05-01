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İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU

Çağatay KENARLI/İSTANBUL İstanbul'da otomobil kundaklayan ve metro istasyonuna slogan yazan PKK'lılara 2 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü...

İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU

Çağatay KENARLI/İSTANBUL
İstanbul'da otomobil kundaklayan ve metro istasyonuna slogan yazan PKK'lılara 2 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’lı şüphelilerin 18 Nisan’da Üçyüzlü Metro istasyonu duvarlarına slogan yazdığını ve 21 Nisan’da Kağıthane’de araç kundakladıklarını belirledi. Ekipler 27 Nisan’da Diyarbakır ile İstanbul’un Arnavutköy, Bağcılar, Kartal ve Kağıthane ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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