İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI 

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK'nın kırsal alanda faaliyet gösteren ve yurda yasadışı yollarla giriş yapan bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde bulunan hafıza kartını incelemeye alan ekipler kartın içinde örgütle ilgili bilgilere ve irtibat kurulacak örgüt üyelerinin detaylı listesine ulaştı.

TEM ekipleri bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli bulunan adreslere giren polis 8 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve şüphelilere ait cep telefonları ele geçirilerek, incelemeye alındı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-ARŞİV

