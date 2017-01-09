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- İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN DA TATİL

  * İstanbul Valisi Vasip Şahin: "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir" Haber: İhsan YALÇIN - İstanbul İstanbul Valisi Vasip Şahin...

- İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN DA TATİL

 

* İstanbul Valisi Vasip Şahin:

"Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir"

Haber: İhsan YALÇIN - İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Şahin, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir" dedi.

Valiliğin tatil kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden ve artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır"

 

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