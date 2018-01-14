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İSTANBUL'DA “OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ MİTİNGİ...  

Haber Cansel KİRAZ  Kamera İdris TİFTİKÇİ  İstanbul     Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, “OHAL değil demokrasi  mitingi düzenledi. Bakırköy Dikilitaş'ta düzenlenen mitinge...

İSTANBUL'DA “OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ MİTİNGİ...  

Haber Cansel KİRAZ  Kamera İdris TİFTİKÇİ  İstanbul    
Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, “OHAL değil demokrasi  mitingi düzenledi.
Bakırköy Dikilitaş'ta düzenlenen mitinge KESK'e bağlı sendikaların yanı sıra, çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün de bulunduğu mitingde KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Kazım Yılancı konuşma yaptı.  
Yılancı konuşmasında, “Karanlık bir dönemden geçiyoruz ancak buradaki kararlı duruşunuz yüreğimizi ısıttığı gibi, yarınlarımız için de umut oluyor. Biz, meclisin önünde kendini yakan insanlar istemiyoruz. Biz, okula gönderdiğimiz çocuklarımızın tecavüze uğramasını istemiyoruz.  Biz, ülkemizin zifiri karanlığa boğulmasını istemiyoruz. Biz, aydınlık bir ülke istiyoruz. Özgürce yaşayacağımız bir ülkede, kardeşçe yarınlara merhaba demek istiyoruz. dedi.  
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, “OHAL değil demokrasi, “KHK'ler gidecek biz kalacağız, “Direne direne kazanacağız, “Faşizme karşı omuz omuza, “Nuriye-Semih onurumuzdur ve “Özgür basın susturulamaz sloganları atıldı ve halay çekildi. 
Mitingin ardından katılımcılar olaysız dağıldı.
 
Görüntü Dökümü  
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Meydandan görüntü 
ESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Kazım Yılancı'nın konuşması 
Genel ve Detaylar 
 


 

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