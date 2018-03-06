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İSTANBUL'DA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ İDDİASINA YÖNELİK DAVA : 1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /   Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 5'i tutuklu 8 Çeçen uyruklu sanığın yargılandığı davada bir kadın sanık ev hapsi konularak tahliye...

İSTANBUL'DA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ İDDİASINA YÖNELİK DAVA : 1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /  
Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 5'i tutuklu 8 Çeçen uyruklu sanığın yargılandığı davada bir kadın sanık ev hapsi konularak tahliye edildi. 
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 5'i tutuklu tutuklu 8 sanık ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından başka suçtan tutuklu bulunan yabancı uyruklu bir kişi tanık olarak dinlendi. Daha sonra söz verilen sanıklar tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, sanıklara istenilen atılı suçların ceza miktarının dikkate alınarak tutukluluk hallerininde devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Ara kararını veren mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve gelen raporlara göre tutuklu sanık Zelimkhan Tsaysaev'in ev hapsine karar vererek tahliyesine hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN...
İddianamede, DEAŞ'ın maket uçaklarla Türkiye'ye bombalı saldırı yapacağı, bu uçaklarla ilgili Türkiye'ye yönelik izleme ve keşif faaliyetlerinde bulunulduğu belirtiliyor.
Uçakların sipariş usulü elde edildiği belirtilen iddianamede bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği, suç tarihi aralığında DEAŞ'ın Türkiye'ye eylem yapmak için 25 kişilik eğitimli bir timi hazır beklettiği bilgisine ulaşıldığı vurgulandı. Şüphelilerin bu kapsamda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve böylelikle DEAŞ terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri belirtilerek, sanıkların 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.  
 

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