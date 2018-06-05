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İSTANBUL'DA "MAKAS" KAZASI KAMERADA

Haber: İstanbul O-3 Bağlantı yolunda makas atan sürücünün neden olduğu kaza kameraya yansıdı. TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkii Aksaray yönündeki kaza geçtiğimiz pazar günü akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Makas...

İSTANBUL'DA "MAKAS" KAZASI KAMERADA

Haber: İstanbul
O-3 Bağlantı yolunda makas atan sürücünün neden olduğu kaza kameraya yansıdı.
TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkii Aksaray yönündeki kaza geçtiğimiz pazar günü akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Makas atarak ilerleyen bir araç kazaya neden oldu. Makas atarak ilerleyen otomobil en sol şeritte seyreden minibüsü sollamak istedi. Ancak otomobil minibüsle bariyerler arasında sıkıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkan minibüs de yol ortasında savruldu. Arkadan gelen araçlar büyük tehlike yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı arkadan gelen bir araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anının görüntüleri
 

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