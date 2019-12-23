İSTANBUL'DA LODOS GECE DE ETKİLİ OLUYOR
Haber- Kamera. Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL İstanbul'da lodos nedeniyle sahilde dalgalar oluşurken Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü. İstanbul'da iki gündür görülen şiddetli lodos,...
Haber- Kamera. Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
İstanbul'da lodos nedeniyle sahilde dalgalar oluşurken Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü.
İstanbul'da iki gündür görülen şiddetli lodos, gece de etkili oluyor. Sarayburnu ve Cankurtaran sahillerinde lodos nedeniyle dalgalar oluştu. Bakırköy'de ise lodos nedeniyle yerinden kopan ağaç dalları park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, otomobillerde hasar meydana geldi. Kuvvetli lodosun gece boyunca etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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- Aracın üstüne düşen ağaç dalları
- Aracın kırılan aynası
- Yerdeki ağaç dalları
- Dalga görüntüleri
- Genel ve detaylar
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