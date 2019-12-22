İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (2)

Cemil ÖZDEMİR-Murat DELİKLİTAŞ- Murat SOLAK-Özgür EREN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Görüntü Dökümü

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-SARAYBURNU

-Dev dalgalardan görüntü

-Çevredekiler

-BEŞİKTAŞ

-Sahilden detaylar

-Dalgalar

-Fotoğraf çektirenler

-fotoğraf çekenler

-Vatandaşlarla röp

-KARTAL

-Sahilden detaylar