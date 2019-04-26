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İSTANBUL'DA "KURT KAPANI-5" DENETİMLERİ

Zeki GÜNAL/İSTANBUL   İstanbul'un birçok noktasında, "Kurt Kapanı 2019-5" denetimleri gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının...

İSTANBUL'DA "KURT KAPANI-5" DENETİMLERİ

Zeki GÜNAL/İSTANBUL  
İstanbul'un birçok noktasında, "Kurt Kapanı 2019-5" denetimleri gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için İstanbul'un birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-5" denetimleri yapıldı.
Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı denetimlerde, şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı. Denetimlerde araçların sürücüleri ve şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirildi.
Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Denetim noktaları
-Durdurulan araçlar
-Kimlik kontrolünden geçirilenler
-Araçlarda yapılan aramalar
-Narkotik köpeklerinin araması
-Denetim noktasının güvenliğini sağlayan özel harekatçılar

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