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İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 4" DENETİMLERİ YAPILDI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- İstanbul genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları...

İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 4" DENETİMLERİ YAPILDI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul-
İstanbul genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.
Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. 

TAKİSM MEYDANI'NDA DA YAPILDI
Taksim Meydanı'ndaki denetimlerde polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamayı havadan takip ederken hassas burunlu bir narkotik köpeği de aramalara katıldı. Saat 14.30 da başlatılan uygulama 16.30'da sona erdi. 

Görüntü Dökümü:
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KADIKÖY
-Uygulama yapan polis ekipleri
-Durdurulan araçların aranması
-GBT taraması yapan polis ekipleri
-Polis köpeğinin arama yapması
-Polis helikopteri 
Genel ve detay
TAKSİM
------------
-Polis helikopteri
-Durdurulan araçlar
-Araçlarda bulunan kişilere üst araması yapılması
-Polisin araçların içini araması
-Narkotik köpeğinin araçlarda arama yapması
-Genel ve detay görüntüler


 

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