İSTANBUL'DA KURT KAPANI 4 DENETİMİ; POLİS HELİKOPTERİ BÖYLE DENETLEDİ - 1

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL
İstanbul genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı. Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi.
O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Polis helikopteri görüntüleri
-Havadan yapılan denetimler
-Yolda polislerin açları durdurarak denetim yapması
-Emniyet şeridinde seyreden çakarlı bir otomobil
-Yakınlaştırılan plakası