İSTANBUL'DA KURT KAPANI 4 DENETİMİ; POLİS HELİKOPTERİ BÖYLE DENETLEDİ - 1

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL

İstanbul genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı. Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi.

O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Polis helikopteri görüntüleri

-Havadan yapılan denetimler

-Yolda polislerin açları durdurarak denetim yapması

-Emniyet şeridinde seyreden çakarlı bir otomobil

-Yakınlaştırılan plakası



