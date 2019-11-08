İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 2019-17" DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL () İSTANBUL genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalardaki denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araçlarda arama yapılması

-GBT yapılması

-Polis helikopterinde görüntü

-Narkotik köpeğin arama yapması

-Genel ve detay görüntüler