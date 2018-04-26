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-  İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 16" DENETİMİ (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -  Hakan KAYA- İbrahim YILDIZ -  Akın ÇELİKTAŞ - Anıl UÇAN -   İSTANBUL İstanbul'da 2 bin polis ile 150 noktada 'Kurt Kapanı 16' denetimi yapıldı. Denetime polis helikopteri destek verdi. İstanbul Emniyet...

-  İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 16" DENETİMİ (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -  Hakan KAYA- İbrahim YILDIZ -  Akın ÇELİKTAŞ - Anıl UÇAN -   İSTANBUL
İstanbul'da 2 bin polis ile 150 noktada 'Kurt Kapanı 16' denetimi yapıldı. Denetime polis helikopteri destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı denetim noktalarından biri de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş terminalinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen araçları durdurarak arama yaptı. Ayrıca yolcuların GBT kayıtlarına bakıldı.
Beşiktaş Vapur İskelesi önünde de önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. 'LEO' isimli polis köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Bir araçta bulunan çakar nedeniyle, sürücüye  108 lira para cezası uygulandı.


Görüntü Dökümü:
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BEŞİKTAŞ
Polislerin güvenlik önlemleri
Beşiktaş Vapur İskelesi'nden görüntü
Yolcuların aranması
Polislerin araçları durdurması
Araçların aranması
GBT yapılması
Araçların 'LEO" isimli köpekle aranması
Çakarlı bir araca ceza yazılması
Genel ve detaylar

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
-Polisin GBT kontrolü
-Polisin araç araması
-polisin üst araması
-Detaylar


 

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