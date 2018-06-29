İSTANBUL'DA KUMAR OPERASYONU: 5'İ POLİS 2'Sİ ASKER 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

İstanbul'daki kumar operasyonunda 5'i polis 2'si asker 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", " kumar oynatma", "Rüşvet alma ve verme", "Kumar oynanması için yer temin etme" soruşturması kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı üzerine emniyet güçleri tarafından operasyon başlatıldığı, operasyon sonucu 7 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların adreslerinden 7'si beylik tabanca olmak üzere 11 silah bulundu. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda tarihi eserin de ele geçirildiği belirtildi. 9 kişi ise aranıyor.